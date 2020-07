INTERPARFUMS prévoit une reprise graduelle de son activité

(AOF) - Interparfums a indiqué qu'en raison du fort ralentissement de l'activité, le chiffre d'affaires du premier semestre atteindra environ 135 à 140 millions d'euros contre 238,4 millions d'euros, un an auparavant. Sur la base de la situation sanitaire actuelle, le fabricant français de fragrances « anticipe une reprise graduelle de son activité sur le second semestre, directement liée à la réouverture progressive des marchés ». Interparfums souligne que sa trésorerie nette s'est maintenue à un niveau élevé, autour de 170 millions d'euros, et n'anticipe aucune dégradation à court terme.

