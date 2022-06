Interparfums, parmi les plus fortes hausses du SBF 120 à la clôture du mercredi 1er juin 2022

(AOF) - Interparfums (+2,58% à 51,60 euros)

Le titre a été soutenu par une recommandation favorable d'analyste. En effet, Kepler Cheuvreux a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 65 euros sur la valeur.

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 561 M€ réalisé à 94 % à l’international dont 40 % en Amérique du nord, 22 % en Europe de l’ouest (dont 6 % pour la France), 14 % pour l’Asie, 9 % pour l’Europe de l’est, 8 % pour l’Amérique latine et 6 % pour le Moyen-Orient ;

- Modèle d’affaires de création et développement à long terme de lignes de parfums de prestige –Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Lagerfeld, Lanvin, Montblanc, Rochas, Van cleef & Arpels…- avec un contrôle strict des distributeurs partenaires ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7 % par la holding familiale, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil d’administration de 11 membres ;

- Situation financière saine avec 541 M€ de capitaux propres, soit un taux d’endettement de 20 %.

Enjeux

- Stratégie fondée sur des partenariats de long terme avec les marques de parfum, sur la maîtrise du processus de création et fabrication et sur l’externalisation du conditionnement et de la logistique ;

- Stratégie d’innovation limitée, la société étant à la fois donneur d’ordres aux créateurs et un distributeur ;

- Stratégie environnementale : accompagnement des fournisseurs, l’entreprise ne disposant pas de sites industriels, réduction de l’empreinte écologique par réduction des emballages et recours aux matières recyclées et recyclables ;

- Succès attendu des ventes de parfums Moncler, lancés depuis le printemps ;

- Visibilité de l’activité par la durée – de 10 à 30 ans- des contrats avec les marques.

Défis

- Allongement de la production en raison des retards ou manques de livraison de matières 1ères, d’où un abaissement des stocks ;

- Exposition à la Russie : arrêt des exportations vers la Russie et risque limité (5,3 % des ventes en Russie et encours client de 13,5 M€, dont 10 couverts par assurance-crédit) ;

- Part élevée -68 %- des parfums Montblanc, Jimmy Choo et Coach dans le chiffre d’affaires ;

- Objectifs 2022 d’un chiffre d’affaires de 600 M€ et d’une marge opérationnelle de 15 % environ ;

- Dividende 2021 de 0,5 € et attribution gratuite d’actions pour la 23ème année consécutive.

Deux tendances de fond liées au Covid

La crise sanitaire a conforté le développement du digital dans un secteur pourtant peu tourné vers le e-commerce. Sa part a doublé en deux ans pour atteindre 22 % en 2021, soit 62 milliards d'euros. Les accessoires, les sneakers et les produits de beauté sont en tête des ventes. Selon Bain, le numérique devrait devenir le premier canal de ventes du luxe dès 2025. Les acteurs comme Kering souhaitent donc internaliser de plus en plus la gestion de leurs sites. L’autre mouvement de fond lié à la crise sanitaire, et qui s’inscrit dans une logique de développement durable, est l’essor du marché de l'occasion. Il a bondi de 30% depuis 2019 et représente 12% du marché total. Ces évolutions sont portées par les jeunes générations, alors que les 25-40 ans devraient représenter 70% des acheteurs en 2025, contre 45% en 2019.