Interparfums,Orapi, Soitec... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - 2CRSi

2CRSi a été sélectionné par Airbus Protect pour la fourniture " d'un nombre significatif de serveurs de calcul de très haute performance OCtoPus 1.6SR-ORV3 ". Ces serveurs seront utilisés par la Commission européenne et une agence européenne de lutte contre la criminalité. "Le contrat, d'une valeur significative, prévoit la livraison de ces serveurs dès cet automne ", précise le groupe technologique.

Damartex

Le distributeur pour senior annoncera ses résultats annuels.

Delfingen

Delfingen, spécialiste des solutions de protection des câblages pour les marchés de l'automobile et de l'industrie, a publié des résultats dégradés pour le 1er semestre 2024. L'équipementier a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,9% sur un an à 224,7 millions d'euros, l'Ebitda régressant de 8,30% à 22,8 millions, et le résultat opérationnel courant de 26,9% à 11,7 millions. Le groupe invoque "le ralentissement et le retard de démarrage de certaines plateformes électriques aux US et en Allemagne".

Fleury Michon

L'entreprise agroalimentaire publiera ses résultats du premier semestre.

Fountaine Pajot

Le groupe Fountaine Pajot enregistre pour l'année 2023/2024 un volume d'affaires supérieur à 300 millions d'euros et boucle son plan Odyssea 2024 avec des objectifs atteints au-delà de ses attentes. Le spécialiste du catamaran affirme que sa santé financière et l'amélioration de ses marges "lui donnent les ressources pour poursuivre ses investissements tant sur sa capacité industrielle que sur le développement produits, avec pour objectif de stimuler la demande sur un marché qui se normalise".

Groupe Partouche

Le spécialiste des jeux d'argent livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Haulotte

Le fabricant de nacelles communiquera ses résultats du premier semestre.

Implanet

La medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique présentera ses résultats du premier semestre.

Interparfums

Interparfums a fait état de ses résultats au premier semestre 2024 d'où ressortent un résultat net part du groupe en 69,6 millions d'euros, en recul de 10% et un résultat opérationnel 92,7 millions d'euros, en repli de 9%. La marge brute en hausse de 8% s'élève à 274,4 millions d'euros tandis que le chiffre d'affaires ressort sur la période à 422,6 millions d'euros, en amélioration de 7%.

JCDecaux

JCDecaux annonce avoir remporté le contrat publicitaire emblématique des abribus de Londres à la suite d'un appel d'offres organisé par Transport for London (TfL), pour une durée de 8 ans, avec une option de prolongation de 2 ans. Le contrat débutera le 1er avril 2025. Il s'agit du deuxième contrat d'Abribus publicitaires le plus important au monde, portant sur la publicité de l'ensemble des plus de 4 700 Abribus publicitaires de TfL dans les 33 quartiers londoniens.

Orapi

Le groupe Paredes Orapi annonce son intention de déposer prochainement auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions ordinaires de la société Orapi, au prix de 6,50 euros par action. Groupe Paredes Orapi détient, directement et indirectement, 6.065.566 actions Orapi, soit 91,30% du capital et 90,19% des droits de vote théoriques de la société. L'offre portera sur la totalité des actions ordinaires Orapi. À son issue, Orapi sera retirée de la cote.

Pullup Entertainment

Le spécialiste de l'industrie de l'édition et du développement de jeux vidéo Pullup Entertainment (ex-Focus Entertainment) annonce la nomination en qualité de directeur financier d'Aurélien Briand. Il succèdera à Laure d'Hauteville qui quittera le groupe et rejoindra le comité exécutif de Pullup Entertainment. Aurélien Briand débute sa carrière chez Ernst & Young où il intervient jusqu'en 2010 auprès de groupes internationaux cotés, avant d'intégrer la société Technip, où il prend en charge le pilotage de la performance financière ainsi que des opérations d'acquisition.

Serge Ferrari

Serge Ferrari a fait part de ses résultats du premier semestre d'où ressort une perte nette de 8,8 millions d'euros contre un bénéfice de 5,1 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Le résultat opérationnel du spécialiste des matériaux composites souples innovants chute de 95,3% à 500000 euros tandis que le chiffre d'affaires s'affiche en retrait de 7,7% à 161,9 millions d'euros. Au 30 juin 2024, la dette nette du groupe ressort à 66,7 millions d'euros, contre 96,2 millions d'euros au 30 juin 2023.

Sidetrade

La plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises publiera ses résultats du premier semestre.

SMCP

Le groupe SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, annonce son entrée dans deux nouveaux pays d'Asie du Sud Est, l'Indonésie et les Philippines, moins d'un an après l'annonce de l'arrivée du groupe sur le marché indien. SMCP a signé deux nouveaux partenariats de distribution avec SSI Group (Philippines) et Map Group (Indonésie).

Soitec

Un consortium européen de recherche et industriel dirigé par Soitec, spécialiste mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a débuté ses travaux pour développer une future génération de semi-conducteurs haute fréquence à base de phosphure d'indium (InP). Le projet, d'une durée de trois ans, bénéficie d'un financement de l'Union européenne et d'un financement complémentaire des gouvernements français, suisse, allemand, suédois, néerlandais et belge.