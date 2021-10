Interparfums : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Interparfums, avec un objectif de cours relevé de 63 à 67.5 euros.

Le bureau d'analyses met notamment en avant la performance du 3e trimestre, avec un chiffre d'affaires de 174.8 ME, ' très supérieur aux attentes ', en hausse de 58%. Sur neuf mois, la progression de l'activité est encore plus fulgurante avec un chiffre d'affaires de 441 ME en croissance de 76%.

La croissance a été tirée par les marques Jimmy Choo et Mont Blanc, très présentes sur le dynamique marché états-unien, marché qui contribue d'ailleurs à environ 70% de la croissance trimestrielle d'Interparfums.

Dans ces conditions, Interparfums relève ses prévisions 2021 et vise un chiffre d'affaires proche de 520 ME (vs 460-480 ME précédemment), une guidance qui semble malgré tout ' trop basse ' à Oddo, l'analyste tablant plutôt sur un chiffre d'affaires de 551 ME.