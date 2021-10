Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : objectifs relevés pour l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Interparfums a relevé mardi son objectif de croissance pour 2021 en raison d'une demande soutenue, notamment sur le marché américain. Le chiffre d'affaires est désormais attendu à 520 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice, contre une précédente prévision allant de 460 à 480 millions d'euros. Le consensus visait de son côté des ventes de l'ordre de 500 millions. Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 175 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse de l'ordre de 35% par rapport au troisième trimestre 2019, avant l'apparition de la crise. Dans un communiqué, Philippe Benacin, le PDG du groupe, évoque une demande 'qui n'a jamais été aussi forte et récurrente', en particulier autour des lignes Jimmy Choo et Montblanc. Interparfums dit par ailleurs viser une marge opérationnelle comprise entre 15% et 16% cette année, contre un consensus de 16% et une prévision initiale de 15%. Après cette publication, le titre Interparfums grimpait de plus de 10% mardi, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien en ce début de séance.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +10.32%