Interparfums: nouveau relèvement d'objectifs pour 2022

(CercleFinance.com) - Interparfums a une nouvelle fois revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice écoulé ce jeudi, à la faveur d'une demande 'toujours aussi élevée' et d'un rythme de livraison 'extrêmement satisfaisant' au cours des dernières semaines de l'année.



Le chiffre d'affaires du concepteur de parfums sous licence devrait se situer aux alentours de 705-710 millions d'euros, en progression de plus

de 25% par rapport à 2021.



Le groupe prévoyait jusqu'ici un chiffre d'affaires annuel de 670 à 680 millions d'euros, pour un consensus établi à 672 millions d'euros.



La marge opérationnelle devrait, quant à elle, dépasser 17% sur l'ensemble de l'exercice.



A la Bourse de Paris, ce cinquième relèvement d'objectifs pour 2022 ne faisait pas grimper le titre Interparfums, qui grignotait seulement 0,3% dans les premiers échanges jeudi matin.



Invoquant le contexte économique et géopolitique actuel, ainsi que des difficultés persistantes en matière d'approvisionnement, le groupe s'est en effet abstenu de communiquer des objectifs pour 2023, en attendant la publication, début mars, de ses résultats annuels 2022.





