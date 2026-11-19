Interparfums ne profite guère de son point sur ses objectifs

Interparfums ne grappille que 0,1%, à 36,2 EUR, après une mise à jour de ses objectifs : si le groupe affiche des prévisions encourageantes en matière de chiffre d'affaires, celles-ci sont contrebalancées par une plus grande prudence concernant sa marge opérationnelle en 2027.

Le groupe a annoncé relever son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à environ 880 MEUR, contre 870 MEUR précédemment attendus, et estime que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 devrait s'établir autour de 960 MEUR à taux de change constants.

Après un premier semestre contrasté, Interparfums indique que son activité a renoué avec une dynamique plus favorable depuis l'été, laquelle s'est accentuée au cours des dernières semaines, permettant à l'année 2026 de "se conclure sur une note positive", selon son PDG, Philippe Benacin.

Ce dernier s'attend à une forte accélération des ventes en 2027, notamment grâce au lancement de nouvelles franchises sur trois de ses marques majeures et au démarrage de l'activité des parfums Longchamp et Off-White, qui "permettront de retrouver un rythme de croissance soutenu dans les prochaines années".

"En 2026, notre marge opérationnelle va, comme prévu, atteindre environ 18%, intégrant le remboursement des droits de douane américains intervenu en milieu d'année à hauteur de 10 MEUR", ajoute le directeur général délégué, Philippe Santi.

"En 2027, la forte croissance attendue nous permettra d'accélérer sensiblement nos investissements marketing et publicitaires, qui représenteront 24 à 25% de nos ventes. Dans ce contexte, notre marge opérationnelle devrait s'établir autour de 17%", poursuit-il.

Des réactions plutôt positives des analystes

"Ces ambitions ressortent supérieures aux attentes en matière de chiffre d'affaires, le consensus visant 945 MEUR, mais inférieures en matière d'EBIT (marge de 17% contre 18,5% attendus, soit 165 MEUR contre 175 MEUR attendus)", réagit Invest Securities au sujet des objectifs pour l'année prochaine.

"Si la marge peut être légèrement décevante, il nous semble que la dynamique du chiffre d'affaires est la plus importante et que les investissements nécessaires au succès des nouveaux produits, bien que légèrement supérieurs aux attentes, ne constituent pas un sujet d'inquiétude à moyen terme", tempère le bureau d'études.

De son côté, TP ICAP Midcap réaffirme sa recommandation "achat" sur Interparfums, avec un objectif de cours de 39 EUR, estimant que la mise à jour des prévisions pour 2026 et les perspectives pour 2027 confortent sa thèse d'une accélération de la croissance.

"Nous pensons que cette dynamique se prolongera en 2028, grâce à l'effet en année pleine des lancements de 2027, dont celui de Longchamp au second semestre, et que le chiffre d'affaires devrait tendre vers 1 MdEUR (soit une croissance d'environ 4% en 2028)", pronostique l'analyste.

"Les investissements marketing engagés en 2026 et 2027 financent cette trajectoire, et la marge opérationnelle devrait en bénéficier à mesure que ces lancements monteront en puissance", poursuit-il.