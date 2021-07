INTERPARFUMS : Midcap Partners relève son objectif de cours

(AOF) - Midcap Partners relève son objectif de cours sur Interparfums de 60,4 à 62,9 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat dans le sillage de la publication d'un chiffre d'affaires semestriel très solide. Le broker salue la révision à la hausse des objectifs annuels du groupe. Il note que la société table sur un chiffre d'affaires 2021 compris entre 460 et 480 millions d'euros (contre 440 millions précédemment) supposant une croissance de 25% et 31%.

Interparfums vise désormais une marge opérationnelle courante de 14-15% en année pleine (dont plus de 20% au seul premier semestre) quand le groupe n'attendait initialement pas d'amélioration sensible de la marge opérationnelle vs 2020 (réf 12.8%) dans un contexte d'augmentation significative des dépenses de marketing & publicité (à 23% du chiffre d'affaires vs 19.5% en 2020) accompagnant le retour à la croissance et les lancements.

Midcap Partners révise ses estimations à nouveau. L'analyste retient désormais un chiffre d'affaires de 495,9 millions, en croissance de 35% (vs 25% précédemment) et une marge opérationnelle courante de 15% (vs 13.5% précédemment) soit un résultat opérationnel courant de 74,4 millions compte-tenu d'un niveau de dépenses marketing en ligne avec le budget établi en novembre 2020 mais d'un chiffre d'affaires substantiellement plus consistant que prévu à l'époque.

Révolution culturelle pour l'univers du luxe

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.