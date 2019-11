Interparfums : les prévisions de CA sanctionnées

(CercleFinance.com) - La sanction est lourde pour Interparfums, 'midcap' de croissance bien connue des petits porteurs. Dans un marché en légère baisse, le titre perd environ 4% alors que le fabricant de parfums pour marques de luxe vient de présenter ses prévisions pour 2020.

En effet, Interparfums dévoile habituellement en cette saison ses premières estimations pour l'année suivante. Commençons par les bonnes nouvelles : la direction a légèrement relevé sa prévision de marge opérationnelle pour 2019. Cette dernière devrait maintenant se situer un peu au-dessus des 14% visés jusqu'alors, annoncé la direction. Même si on rappellera qu'en 2017 et en 2018, ces taux étaient ressortis à 14,2 et 14,5% - et que le marché tablait déjà sur 14,5% dès cette année.

Traditionnellement, la direction est prudente et tend à relever en cours d'année ses projections initiales. Or elle a aussi indiqué qu'elle escomptait entre une marge d'entre 14 et 14,5% en 2020 : du point de vue de la rentabilité, le prochain exercice ne se présente pas si mal, puisque le consensus ne se situait qu'à 14,2%.

C'est plutôt les chiffres d'affaires qui semblent avoir déçu les investisseurs. En effet, Interparfums vise toujours 480 millions d'euros de facturations en 2019, alors que le consensus table sur 497 millions.

Pire : le groupe indique viser 500 millions de ventes en 2020, un seul symbolique percutant. Soit, mais les analystes pariaient déjà sur 549 millions, soit pratiquement 10% de plus ! Cela étant, cette projection conservatrice sera d'autant plus simple à relever. A suivre.

EG