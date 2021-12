Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : les objectifs annuels de nouveau relevés information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - Interparfums a une nouvelle fois relevé ses objectifs financiers pour 2021, le concepteur de parfums sous licences expliquant bénéficier d'une croissance 'plus soutenue que prévu' en cette fin d'année. Le groupe parisien dit désormais viser un chiffre d'affaires proche de 550 millions d'euros cette année, soit une progression de près de 50% par rapport à l'exercice 2020 et de 13-14 % par rapport à 2019. Sa marge opérationnelle devrait, quant à elle, atteindre 16% à l'issue de l'exercice. Le mois dernier, la société avait déjà revu ses prévisions à la hausse, déclarant anticiper un chiffre d'affaires compris entre 520 et 530 millions d'euros pour une marge opérationnelle attendue entre 15% et 16%. Le groupe explique que sa chaîne d'approvisionnement demeure, certes, perturbée, mais que le rythme des livraisons est resté élevé au cours des dernières semaines grâce à une demande toujours soutenue de la part de ses clients. Au vu du manque de visibilité actuel, Interparfums explique qu'il préfère maintenir, pour l'instant, ses objectifs 2022 établis sur la base d'une prévision de ventes de 565 millions d'euros. A la Bourse de Paris, l'action Interparfums gagnait 2,6% jeudi en tout début de séance.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +2.05%