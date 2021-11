Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : le titre cède 2%, un broker ajuste sa cible information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 16:24









(CercleFinance.com) - Interparfums lâche près de 2% à Paris, notamment pénalisé par une analyse de Oddo BHF dont le conseil sur la valeur recule de 'surperformance' à 'neutre', tandis que l'objectif de cours reste inchangé, à 67,5 euros. Le broker rapporte qu'à l'occasion de son IR Day, le management s'est déclaré 'raisonnablement confiant' quant à la tenue du marché de la parfumerie et annonce un calendrier de lancements dense pour 2022, avec 13 projets de nouveaux parfums. Toutefois, 'les guidances sont établies sur des bases prudentes en raison de la forte croissance du marché, observée en 2021', indique l'analyste. Selon Oddo, à court terme, les multiples vont constituer un frein. 'Il va sans doute falloir attendre les publications pour que le marché soit plus volontaire boursièrement', conclut-il.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -2.07%