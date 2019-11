INTERPARFUMS : la marge opérationnelle pourrait légèrement dépasser les attentes cette année

(AOF) - Interparfums a confirmé ce matin son objectif 2019 d'un chiffre d'affaires de 480 millions d'euros grâce à d'importants lancements, au succès des parfums Montblanc et aux bonnes performances des parfums Jimmy Choo et Coach. Le groupe s'attend par ailleurs à ce que la marge opérationnelle puisse légèrement dépasser les 14% initialement attendus. Pour 2020, le concepteur de parfums sous licence table sur un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros et sur une marge opérationnelle comprise entre 14% et 15,5%.