Interparfums: la marge brute 2021 atteint un niveau historique

(AOF) - Interparfums a réalisé en 2021 un bénéfice net part du groupe de 71,1 millions d'euros, en hausse de 40% sur un an, grâce notamment à des dépenses opérationnelles prudentes au premier semestre et un contrôle rigoureux des coûts fixes. Le bon contrôle des coûts de production et l’augmentation de la contribution de la filiale américaine ont aussi permis à la marge brute d'atteindre un niveau historiquement élevé, supérieur à 65% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 16% à 560,8 millions d'euros.

Si l'acquisition du futur siège social de la société et la mise en place de l'emprunt lié à son financement ont sensiblement modifié la physionomie du bilan, sa structure demeure néanmoins extrêmement solide avec une trésorerie nette d'emprunts et de dettes financières de 148 millions d'euros et des capitaux propres de 541 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le groupe a également annoncé le versement d'un dividende de 94 centimes par action, représentant 75% du résultat net de l'exercice.

