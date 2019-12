Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : l'ajustement du consensus est-il terminé ? Cercle Finance • 13/12/2019 à 16:32









(CercleFinance.com) - Valeur de croissance bien connue des analystes comme des petits porteurs, l'action Interparfums a perdu environ 16% de sa valeur en un mois alors que le SBF 120 restait stable. Les prudentes prévisions pour 2020 formulées par la direction le 21 novembre sont-elles maintenant intégrées ? Traditionnellement conservateur, le fabricant de parfums pour marques de luxe avait en effet douché les boursiers le mois dernier, en dévoilant ses premières projections pour 2020. Revenons d'abord sur 2019 : la direction confirme viser 480 millions d'euros de ventes durant l'exercice qui se termine. Plus optimiste, le consensus anticipait alors 497 millions, chiffre écrêté par la suite (en date du 8 décembre) à 488 millions d'euros. Quid de 2020, car c'était là l'enjeu le plus important ? Interparfums a indiqué le 21 novembre s'attendre, en première approche, à réaliser 500 millions de facturations l'année prochaine. Soit très loin des prévisions du marché, qui se situaient alors à 549 millions. Mais toujours au 8 décembre, le pronostic moyen est retombé à 524 millions. L'ajustement serait-il terminé ? Pas forcément, mais il pourrait cependant toucher à sa fin. Ce matin, c'est Credit suisse qui s'y est attelé : ses analystes ont abaissé leurs projections de ventes de 4% pour 2019 à 483 millions, et de 6% pour 2020, à 518 millions. La note rappelle cependant que les prévisions de la direction d'Interparfums se révèlent souvent inférieures aux publications. Credit suisse estime toujours qu'Interparfums, qui ne manque pas de cash, mettra la main sur de nouvelles licences dans les 12 mois qui viennent. Bref, si l'objectif de cours est ramené de 45 à 43 euros, le conseil d'achat ('surperformance') reste de mise. A suivre sur l'agenda du groupe : le CA 2019, qui sera publié le matin du 28 janvier prochain. Les comptes correspondants sont attendus le 3 mars. EG

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -2.07%