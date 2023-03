Interparfums frôle les 100 millions d'euros de bénéfices

(AOF) - Interparfums gagne 5,56% à 66,50 euros à Paris à la faveur de résultats record annuels. Le fabricant de parfums a généré un résultat net, part du groupe, en progression de 40% à 99,5 millions d’euros en 2022 et un résultat opérationnel en hausse de 33% à 131,8 millions d’euros. Ce dernier a représenté 18,7% des revenus contre 17,6% en 2021. Déjà publié, le chiffre d’affaires a atteint 706,6 millions d’euros, en progression de 26%. Fort de ces bons résultats, le groupe a augmenté de 23% à 1,05 euro son dividende par action, soit un taux de distribution de 66%.

Interparfums a aussi annoncé l'attribution d'actions gratuite en juin, pour la 24ème année consécutive, à raison d'une action attribuée pour 10 détenues.

En consacrant 22,5% de son chiffre d'affaires aux dépenses de marketing et publicité, soit près de 160 millions d'euros, en hausse de 28,5% par rapport à 2021, la société a poursuivi ses investissements conformément à sa stratégie de soutien des marques.

Avec un chiffre d'affaires de plus de 180 millions d'euros en 2022, multiplié par 5 depuis 2011, les parfums Montblanc s'affirment désormais comme un pilier de la parfumerie masculine mondiale. Dans ce contexte, les sociétés Montblanc et Interparfums ont d'ores et déjà décidé de prolonger leur partenariat pour 5 années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2030, sans modifications significatives des conditions d'exploitation.

" Si le manque de visibilité, persistant, nous incite toujours à la prudence, nous n'en sommes par moins optimistes quant à la poursuite d'une croissance soutenue conjuguée à une rentabilité élevée ", a déclaré le Directeur général délégué, Philippe Santi à propos des perspectives.

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, de son côté, a déclaré : " En 2022, nous avons réalisé une nouvelle croissance de nos ventes et de nos résultats dans un contexte économique et géopolitique perturbé. En 2023, si de nombreuses incertitudes demeurent, nous devrions poursuivre cette trajectoire et atteindre un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros, grâce à l'attrait continu des consommateurs pour nos marques, dans un marché mondial des parfums toujours porteur. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 707 M€ réalisé à 94 % à l’international dont 40 % en Amérique du nord, 16 % en Europe de l’ouest, 14 % en Asie, 8 % en Europe de l’est, 8 % au Moyen-Orient, 7 % en Amérique latine et 6 % en France ;

- Modèle d’affaires de création et développement à long terme de lignes de parfums de prestige –Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Lagerfeld, Lanvin, Montblanc, Rochas, Van cleef&Arpels…- avec un contrôle strict des distributeurs partenaires ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7 % par la holding familiale, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil d’administration de 11 membres ;

- Situation financière saine avec 541 M€ de capitaux propres, soit un taux d’endettement de 20 %.

Enjeux

- Stratégie fondée sur des partenariats de long terme avec les marques de parfum, sur la maîtrise du processus de création et fabrication et sur l’externalisation du conditionnement et de la logistique ;

- Stratégie d’innovation limitée, la société étant à la fois donneur d’ordres aux créateurs et un distributeur ;

- Stratégie environnementale :

- accompagnement des fournisseurs, l’entreprise ne disposant pas de sites industriels,

- réduction de l’empreinte écologique par réduction des emballages et recours aux matières recyclées et recyclables ;

- Part élevée dans les ventes et dans la croissance des marques Montblanc, Jimmy Choo et Coach ;

- Succès attendu des ventes de parfums Moncler, lancés depuis le printemps 2022 ;

- Visibilité de la croissance de l’activité par la durée –de 10 à 30 ans- des contrats avec les marques, assortis de droits d’entrée souvent inférieurs à un an de revenus.

Défis

- Abaissement des stocks dû à l’allongement de la production pénalisée par les retards ou manques de livraison de matières premières ;

- Dépendance du chiffre d’affaires réalisé à 76 % avec les 3 marques phares Montblanc, Jimmy Choo et Coach et aux succès des lancements ;

- Inflation des matières premières et du conditionnement plus que compensée par les relèvements des prix de vente et par l’impact favorable de la parité €/$ ;

- Après une hausse de 16,5 % des ventes à fin septembre 2022, objectifs 2023 relevés d’un chiffre d’affaires de 710 à 720 M€ et d’une marge opérationnelle de 17 % environ ;

- Depuis 23 ans, politique d’attribution annuelle gratuite d’actions.

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.