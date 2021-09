Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : fort redressement des résultats semestriels information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - Interparfums publie un résultat net de 45,7 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre 8,9 millions un an auparavant, avec une marge opérationnelle plus que triplée (+17,2 points) à 24,7% pour un chiffre d'affaires presque doublé (+91%) à 266,3 millions. Compte tenu de l'activité du premier semestre, le groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires entre 460 et 480 millions d'euros pour l'année entière. La marge opérationnelle de l'ensemble de 2021 devrait quant à elle s'établir autour de 15%. 'Un niveau de stock de produits finis trop bas et une chaîne d'approvisionnement trop lente ne permettent pas de livrer correctement nos partenaires, situation qui devrait se prolonger jusqu'au début de l'année 2022', prévient son PDG Philippe Benacin.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -5.43%