Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums: entouré après un relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - Interparfums s'adjuge 8% après l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% à 195,3 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2022, 'une performance record, supérieure aux anticipations et dans la continuité des trimestres précédents'.



Cette croissance, portée par 'une demande toujours aussi forte pour les marques phares du groupe', lui permet d'afficher sur les neuf premiers mois de 2022, un chiffre d'affaires de 514 millions, en hausse de 16,5% (+10% à devises constantes).



Compte tenu des ventes d'octobre et d'un carnet de commandes toujours aussi élevé, Interparfums relève sa prévision de chiffre d'affaires à entre 640 et 650 millions d'euros pour l'année 2022, ainsi que son objectif de marge opérationnelle qui devrait atteindre 17%.





Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +9.89%