Interparfums : entouré après son CA annuel

(CercleFinance.com) - Interparfums bondit de près de 8% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 367,4 millions d'euros pour 2020, en baisse de 24,1% (-23,5% à taux de change constants), là où Oddo BHF n'attendait que 347 millions d'euros. 'Interparfums rassure quant à la bonne tenue de la parfumerie et le bon comportement de ses marques dans ce marché, mais il renoue en outre, avec son habitude de battre ses guidances', salue l'analyste, qui ajuste sensiblement à la hausse ses prévisions. 'Compte tenu du chiffre d'affaires additionnel enregistré sur la fin de l'exercice, notre marge opérationnelle devrait dépasser 11% sur l'ensemble de l'exercice 2020', estime Philippe Santi, le directeur général délégué du groupe de parfums.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +6.51%