Interparfums : entouré après l'accord avec Moncler

(CercleFinance.com) - Interparfums s'envole de près de 13%, entouré après la signature d'un accord de licence parfums, mondial et exclusif, avec la maison de vêtements italienne Moncler, jusqu'au 31 décembre 2026 avec une possibilité d'extension de cinq ans. 'Avec Moncler, Interparfums enrichit son portefeuille d'une marque de prestige à la fois 'glamour', à forte notoriété, sur un segment et un positionnement très luxe, et en expansion géographique', juge Oddo BHF. Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Interparfums, l'analyste remonte son objectif de cours de 30 à 33 euros, ajustant ses prévisions aux derniers éléments dont il dispose dont la signature de cette licence (22 millions d'euros de CA attendus en 2022).

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +14.31%