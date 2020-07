Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : en repli après ses prévisions de CA Cercle Finance • 10/07/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 3% à la Bourse de Paris après son point d'activités. Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 d'environ 135 à 140 ME en raison du fort ralentissement de l'activité au cours des 3 derniers mois. ' Sur la base des conditions sanitaires actuelles, la société anticipe une reprise graduelle de son activité sur le second semestre, directement liée à la réouverture progressive des marchés ' indique le groupe. Interparfums souligne avoir récemment franchi une étape majeure de son histoire en signant un accord de licence avec la marque Moncler.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -2.90%