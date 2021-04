Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : en hausse après ses chiffres trimestriels Cercle Finance • 21/04/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,3% après la publication de ses chiffres sur le 1er trimestre 2021. Le chiffre d'affaires ressort à 132,6 ME au 1er trimestre 2021, en croissance de 28% à taux de changes courants et de 34% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2019. La hausse concerne la quasi-totalité des régions du monde. La tendance a été en particulier marquée an Amérique du Nord (+45%), en Europe de l'Est (+97%), en Asie (+36%) avec une forte accélération en Chine. Seule zone en baisse, l'Europe de l'Ouest en particulier au Royaume Uni, en Allemagne et en Italie.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +1.33%