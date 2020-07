Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : dans le vert avec une note de broker Cercle Finance • 13/07/2020 à 14:57









(CercleFinance.com) - Interparfums gagne près de 3% avec le soutien d'une note de Credit Suisse qui remonte son objectif de cours de 33 à 38 euros, tout en maintenant son opinion 'neutre' sur le titre compte tenu d'un potentiel de baisse estimé à environ 8%. Après une préannonce de ventes du premier semestre vendredi dernier, le bureau d'études revisite ses estimations de BPA ajusté pour le groupe de parfums, relevant de 15% son hypothèse pour 2020 à 0,16 euro, mais abaissant de 3,3% celle pour 2021 à 1,01 euro.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +2.15%