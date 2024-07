Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Interparfums: croissance du CA proche de 16% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Interparfums affiche un chiffre d'affaires en croissance de près de 16% à 209,9 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, portant le cumul sur les six premiers mois de l'année à 422,6 millions (+7% à changes constants).



Dans un marché mondial jugé 'toujours porteur', le groupe explique cette performance notamment par 'la solidité des parfums Montblanc et Coach, la poursuite de la croissance des parfums Jimmy Choo et le relancement réussi des parfums Lacoste'.



'Le résultat opérationnel du premier semestre 2024 ne devrait enregistrer qu'un recul limité par rapport à un premier semestre 2023 exceptionnellement haut, en ligne avec le budget', affirme son directeur général délégué Philippe Santi.





Valeurs associées INTERPARFUMS 43,95 EUR Euronext Paris +12,84%