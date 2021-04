INTERPARFUMS : croissance de 34% à taux de change constant au premier trimestre

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a ajouté : " Alors que nous constatons une accélération de l'activité, nous n'anticipons pas d'augmentation sensible de la marge opérationnelle de l'exercice, compte tenu de notre stratégie affirmée de réinvestissement progressif de nos excédents de résultat opérationnel. "

S'exprimant sur les perspectives, Philippe Benacin, le Président-Directeur Général du groupe, a déclaré : " Si ce très bon début d'année, tant sur les lignes catalogues que sur les lancements, et un carnet de commandes très haut, confortent notre optimisme pour les mois à venir, il est bien difficile d'extrapoler cette tendance sur les trimestres à venir compte tenu du manque de visibilité actuel. A ce jour, nous anticipons un chiffre d'affaires de l'ordre de 440 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2021, en hausse de 20% par rapport à 2020. "

(AOF) - Le chiffre d'affaires du premier trimestre d'Interparfums a atteint 132,6 millions d'euros, en hausse de 28% à taux de change courants et de 34% à taux de change constants. " Si la croissance est élevée sur la période, compte tenu de la forte baisse des ventes durant le premier trimestre 2020 du fait de la pandémie mondiale, elle marque surtout le retour à des niveaux d'activité comparables à ceux du premier trimestre 2019 ", a commenté le fabricant de parfums sous licence.

