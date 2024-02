Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Interparfums: croissance de 19% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Interparfums publie pour 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 19% à 118,7 millions d'euros et une marge opérationnelle courante améliorée de 0,5 point à 20,1%, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 13% à 798,5 millions.



Son conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 16 avril un dividende de 1,15 euro par action, en augmentation de 20%, ainsi qu'une nouvelle attribution d'une action gratuite pour dix actions détenues en juin prochain.



Pour 2024, 'le bon niveau d'activité des mois de janvier et février, notamment sur les parfums Lacoste, et un carnet de commandes étoffé', confortent les objectifs de ventes d'Interparfums, qui entend aussi 'maintenir un niveau de profitabilité élevé'.





