Interparfums: croissance de 13% du CA annuel

Cercle Finance • 24/01/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Interparfums affiche un chiffre d'affaires en croissance de 13% à 798,5 millions d'euros (+14,6% à devises constantes) pour 2023, réalisant ainsi 'une nouvelle année record, dans un marché dynamique, notamment sur la première partie de l'exercice'.



Selon lui, cette performance est avant tout organique avec une progression des volumes de l'ordre de 11,5%, 'reflétant une demande toujours aussi soutenue sur les marques phares du portefeuille, qui affichent des progressions à deux chiffres sur l'année'.



'Compte tenu du contrôle continu de l'ensemble des dépenses, notamment de marketing et publicité, la marge opérationnelle de l'exercice 2023 devrait dépasser 19%', affirme le directeur général délégué Philippe Santi.





