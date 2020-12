Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : bien orienté après son relèvement d'objectifs Cercle Finance • 02/12/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - Interparfums prend 3% à la suite d'un relèvement par le groupe de ses objectifs pour 2020, ce dernier expliquant que 'la sensible reprise de l'activité constatée durant l'été s'est accélérée à l'automne et plus particulièrement au mois d'octobre'. Il anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 340 millions d'euros, au lieu d'une fourchette cible précédente de 320 à 330 millions, et une profitabilité opérationnelle d'environ 7 à 8%. 'Le communiqué n'apporte pas de trading update, précis, la visibilité restant modeste, mais la reprise des volumes semble amorcée', réagit Oddo BHF, qui maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 41,5 euros sur le titre.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +3.44%