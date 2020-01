Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : bien orienté après son CA annuel Cercle Finance • 28/01/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - Interparfums gagne 1,6% après la présentation d'un chiffre d'affaires en croissance de 6,4% à 484,3 millions d'euros au titre de 2019, dont une progression de 3,6% à changes constants, performance qui tient notamment au succès des parfums Montblanc sur l'exercice. 'L'année passée encore, nous aurons réussi à consacrer des budgets significatifs aux dépenses de marketing et de publicité tout en maintenant un strict contrôle des charges fixes', indique le directeur général délégué Philippe Santi. 'Dans ce contexte, la marge opérationnelle de l'exercice 2019 devrait dépasser 14,5%. Nous appliquerons la même stratégie en 2020 avec un objectif de marge opérationnelle confirmé entre 14 et 14,5%', poursuit-il.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +1.86%