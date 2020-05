Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 06/05/2020 à 13:33









(CercleFinance.com) - Interparfums indique que dans le contexte de l'épidémie actuelle, son conseil d'administration a décidé de tenir l'assemblée générale mixte le 24 juin à huis clos, au siège social du groupe, hors présence physique des actionnaires. Ces derniers pourront uniquement voter ou donner pouvoir au président par correspondance, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le site Internet du groupe ou par voie électronique via la plateforme sécurisée VotAccess.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -2.07%