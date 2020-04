INTERPARFUMS adapte son modèle opérationnel

(AOF) - Dans le contexte mondial actuel et devant l'absence de visibilité liée à la crise, Interparfums a pris, et appliqué à effet immédiat, une série de mesures visant, notamment, à assurer la continuité de ses opérations, à préserver sa trésorerie et à anticiper la reprise de son activité lorsque la conjoncture le permettra. Compte tenu de la fermeture actuelle de la quasi-totalité des points de vente dans le monde, de nombreux plans de dépenses de publicité, ainsi que les lancements majeurs prévus, ont été décalés au début de l'année 2021.

Les plannings d'approvisionnement et de conditionnement ont été revus sur les mois à venir, allégés sur certaines lignes ou projets secondaires, et renforcés sur les lignes phares du catalogue, en parfaite adéquation avec la politique de stocks élevés du groupe.

Alors que les mesures précédemment mentionnées ont un impact favorable sur les dépenses de la société, les équipes Trésorerie et Crédit Management portent, en relation avec l'ensemble des partenaires commerciaux, une attention particulière à la gestion du besoin en fonds de roulement, du fait de la situation internationale assez tendue.

