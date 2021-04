Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : acquisition effective du futur siège social Cercle Finance • 13/04/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Interparfums annonce l'acquisition effective de son futur siège social situé au 10 rue de Solférino dans le 7e arrondissement de Paris auprès de la foncière de développement Apsys. Il permettra, au printemps 2022, de réunir l'ensemble des équipes sur un même site. Ce futur siège social du groupe sera constitué de trois immeubles reliés par deux cours intérieures pour une surface totale d'environ 3700 m², comprenant principalement l'ancien siège du Parti Socialiste. L'opération, d'un montant de 125 millions d'euros, conforme aux valeurs de marché, intègre une rénovation intégrale du site et est financée par un prêt bancaire de 120 millions sur 10 ans, qui permet de profiter des taux d'intérêt actuels.

