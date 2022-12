Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums: accord de licence avec Lacoste information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 09:15









(CercleFinance.com) - Interparfums annonce la signature d'un accord de licence parfums mondial et exclusif avec la marque Lacoste, d'une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2024, accord prévoyant un droit d'entrée de 90 millions d'euros et une première ligne de parfums lancée en 2024.



Le groupe 'assurera la création, le développement, la production et la commercialisation de l'ensemble des lignes parfums et cosmétiques sous la marque Lacoste, en distribution sélective ainsi que dans le réseau des boutiques Lacoste'.





