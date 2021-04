INTERPARFUM va s'installer à Solférino

(AOF) - Interparfums a annoncé le rachat de son futur siège social situé au 10 rue de Solférino dans le 7e arrondissement de Paris auprès de la foncière de développement Apsys. Il sera constitué de trois immeubles reliés par deux cours intérieures pour une surface totale d'environ 3 700 m², comprenant principalement l'ancien siège du Parti Socialiste. Cette opération, d'un montant de 125 millions d'euros, conforme aux valeurs de marché, intègre une rénovation intégrale du site et est financée par un prêt bancaire de 120 millions d'euros sur 10 ans, qui permet de profiter des taux d'intérêt actuels.

Cette restructuration, menée par le cabinet d'architecture Jean-Paul Viguier & Associés, allie restauration dans les règles de l'art, haut niveau de confort et de performance sur le plan énergétique, thermique, acoustique et domotique. Elle s'inscrit pleinement dans une stratégie exigeante en matière environnementale qui vise, notamment, les certifications BREEAM Excellent et HQE Excellent.

Philippe Benacin et Jean Madar, co-fondateurs d'Interparfums ont déclaré : " Cette opération est une opportunité exceptionnelle. Ce nouveau siège social nous permettra de poursuivre notre développement dans un cadre incomparable, à une adresse prestigieuse et en parfaite adéquation avec la qualité des marques de notre portefeuille.

"Fabrice Bansay, directeur général du groupe Apsys a ajouté : " Nous avons pensé le Dix Solférino comme l'écrin d'un nouvel art de travailler : un écrin qui célèbre l'intelligence collective, qui développe la qualité de vie au travail, qui déploie un haut niveau de performance et de confort. Je suis très heureux qu'Interparfums, très belle entreprise française, y prenne ses quartiers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Révolution culturelle pour l'univers du luxe

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.