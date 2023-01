Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfum : rechute sous 60E, devra préserver 58E information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 14:54









(CercleFinance.com) - Interparfum matérialise un double-top sous 62,5/62,6E et rechute sous 60E: le titre va vite revenir tester le support oblique des 58E et en cas d'enfoncement, s'en irait combler le 'gap' des 52,9E du 20/12.





Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -3.24%