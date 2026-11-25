L'entreprise d'emballage International Paper IP.N a nommé mercredi Timothy Nicholls, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général de sa filiale DS Smith, dont l'introduction en bourse est prévue le mois prochain.
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International Paper avait annoncé en janvier que la société issue de la scission regrouperait l’ensemble de ses activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que son ancien concurrent DS Smith, qu’elle avait racheté l’année dernière pour 7,2 milliards de dollars
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En début de semaine, le conseil d’administration d’International Paper a approuvé la scission de son activité d’emballage pour la région EMEA en une société indépendante cotée en bourse, DS Smith
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M. Nicholls est vice-président exécutif et président de la division Emballage d’International Paper pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique; il occupait auparavant le poste de directeur financier de la société
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DS Smith devrait être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "SMDS" vers le 7 décembre
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Elle sera également cotée à la Bourse de Londres
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