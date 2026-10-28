International Paper en baisse après avoir manqué les prévisions de chiffre d'affaires du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action de la société d'emballage International Paper IP.N recule d'environ 5 % à 31,66 dollars en pré-ouverture

** La société n'a pas atteint les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, pénalisée par une demande en berne

** Elle affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 6,20 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 6,27 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce un BPA ajusté de 37 cents au troisième trimestre, contre une prévision de 29 cents, grâce à des mesures de relance des prix et à une baisse des coûts d'exploitation

** La société indique qu’elle progresse dans la mise en œuvre de ses plans annoncés en janvier visant à scinder son activité d’emballage en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour en faire une société indépendante

** À la clôture d'hier, le cours de l'action IP avait reculé d'environ 15 % depuis le début de l'année