International Climate Reporting Awards : les institutions financières au rendez-vous

Plus de 40 institutions financières du monde entier ont répondu présentes et ont candidaté pour la qualité de leur reporting sur le climat.

(AOF) - La quatrième édition des International Climate Reporting Awards se déroulera le jeudi 28 octobre à Paris. Cette manifestation est organisée conjointement par le Think Tank 2° Investing Initiative(2DII), l'Agence française de la transition écologique (ADEME), et le Ministère de la Transition écologique (CGDD). Les Climate Awards souhaitent agir activement comme un facteur d'accélération du reporting climatique des institutions financières à la hauteur des enjeux de la transition énergétique.

