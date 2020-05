Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client InterContinental : un broker anticipe 'un point bas' au T2 Cercle Finance • 08/05/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur le titre InterContinental Hotels (rappelons que Londres est restée fermée aujourd'hui), avec un objectif de cours ajusté de 2570 à 2600 pence. Le broker a pointé pour le groupe hôtelier un 'point bas à venir au deuxième trimestre, sans visibilité sur la reprise, qui sera très lente'. Après un premier trimestre 'en ligne avec la prépublication', avec une forte chute des RevPAR en mars, le bureau d'études prévient que le RevPAR est attendu à -80% en avril, mais il note que 'la position de liquidité offre de la sécurité'.

Valeurs associées INTERCONT HOTELS LSE +4.73%