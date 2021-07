Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client InterContinental : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 16/07/2021 à 14:53









(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels Group s'adjuge plus de 3% à Londres, sur fond d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 4500 à 5000 pence sur le titre de la chaine hôtelière britannique. 'Les données d'UBS Evidence Lab suggèrent que la dynamique de la reprise s'accélère', met en avant le broker dans sa note de recherche, ajoutant que selon lui, la valorisation du groupe 'est désormais raisonnable'.

Valeurs associées INTERCONT HOTELS LSE +3.50%