InterContinental Hotels: hausse d'un tiers du BPA annuel

information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels publie, en données non GAAP, un BPA en augmentation d'un tiers à 3,76 dollars au titre de 2023, ainsi qu'un profit opérationnel accru de 23% à 1,02 milliard pour des revenus en croissance de 17% à 2,16 milliards (+19% en sous-jacent).



La chaine hôtelière revendique une activité forte avec un RevPar (revenu par chambre disponible) en progression de 16,1%, tiré en particulier par la Chine (+71,7%), tandis que sa marge de commission s'est améliorée de 3,4 points à 59,3%.



A cette occasion, le groupe britannique annonce un nouveau programme de rachats d'actions pour 800 millions de dollars qui, avec le dividende ordinaire, portera à plus d'un milliard de dollars la redistribution à ses actionnaires en 2024.





