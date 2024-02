Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client InterContinental Hotels: en hausse, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels s'arroge près de 2% à Londres à la suite d'une analyse de Oddo BHF qui maintient son opinion 'surperformance' sur le tirte avec un objectif de cours rehaussé de 6750 à 8700 pence, se disant positif sur ses perspectives en 2024, après de bons résultats 2023 et un nouveau programme de rachat d'actions.



Le bureau d'études met en avant une exposition relativement résiliente du groupe hôtelier britannique, une situation financière solide, ainsi que son savoir-faire et son bon track record en termes de développement du parc hôtelier.



'La valorisation boursière suggère un multiple de VE/EBITDA 2024 de 16,4 fois, soit une décote de 10% par rapport aux comparables US asset light (Hilton et Marriott), un niveau que nous jugeons injustifié dans le contexte actuel, et un FCF yield de 4%', ajoute-t-il.





