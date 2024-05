Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client InterContinental: hausse de plus de 2% du RevPAR trimestriel information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, InterContinental Hotels revendique un RevPAR (revenu par chambre disponible) mondial en croissance de 2,6% en glissement annuel au premier trimestre 2024, tiré par un bond de 8,9% pour la région EMEAA.



'Le taux d'occupation mondial a augmenté à 62% et le tarif journalier moyen s'est encore accru de 2%, les prix restant robustes, reflétant le retour complet des voyages d'agrément, d'affaires et de groupe', précise Elie Maalouf, le CEO de la chaine hôtelière.



'Nous avons ouvert plus de 6.200 chambres dans 46 hôtels au cours du trimestre, et signé pour près de 18.000 chambres dans 129 établissements, ce qui nous a permis d'augmenter notre pipeline de 6,6% par rapport à l'année précédente', poursuit-il.





Valeurs associées INTERCONT HOTELS LSE -3.09%