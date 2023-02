Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client InterContinental: hausse de 34% du CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - Le groupe InterContinental annonce des revenus de 3892 M$ au titre de l'exercice 2022, en hausse de 34% par rapport à 2021.



Le groupe affiche une amélioration significative de l'activité au cours de l'année, avec une reprise du RevPAR en hausse de 37% par rapport à 2021 à -3,3% par rapport aux niveaux de 2019.



L'EBIT ressort en hausse de 27% en un an, à 628 M$, avec un BPA de base de 207,2 cents, en hausse de 43%.



'Il est particulièrement réjouissant qu'au second semestre, nous ayons dépassé les niveaux de 2019, tant pour le RevPAR que pour la rentabilité. En ce qui concerne 2023, bien qu'il y ait des incertitudes économiques, nous prévoyons une demande de loisirs toujours forte sur de nombreux marchés, parallèlement à un nouveau retour des voyages d'affaires et de groupe et à la réouverture en cours de la Chine', souligne Keith Barr, directeur général de IHG Hotels & Resorts.





Valeurs associées INTERCONT HOTELS LSE -0.82%