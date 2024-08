Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client InterContinental: hausse de 12% du BPA ajusté semestriel information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - InterContinental publie un chiffre d'affaires total de 2322 M$ au titre du 1er semestre, en hausse de 4%.



L'EBIT ajusté ressort à 535 M$, en hausse de 12%, laissant apparaître un BPA ajusté de 203,9 cents (+12%), porté par l'expansion notable des marges et le retour de capital excédentaire par le biais de rachats d'actions.



La croissance du RevPAR (+3% au 1er semestre) s'est accélérée au cours du 2e trimestre (+3,2%), reflétant un fort rebond aux États-Unis au deuxième trimestre (+3,3%). Le RevPAR atteint même +7,5% au S1 dans la zone EMEAA.



'Notre génération de trésorerie et notre bilan solide continuent de soutenir de nouveaux investissements dans la croissance, et nous sommes confiants de pouvoir capitaliser sur notre taille, nos positions de leader et les moteurs de la demande à long terme attrayants pour nos marchés', a souligné Elie Maalouf, CEO de IHG Hotels & Resorts.





Valeurs associées INTERCONT HOTELS 7 441,00 GBX LSE +1,18%