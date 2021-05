Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client InterContinental : en hausse, valeur préférée d'un analyste Cercle Finance • 20/05/2021 à 16:58









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse (+0,6%) après l'analyse d'Oddo sur le secteur de l'hôtellerie en Europe et les chiffres de RevPAR du mois d'avril. Oddo est positifs sur InterContinental (Surperformance) en raison de son exposition forte aux Etats-Unis, notamment à la clientèle domestique (95%). Oddo reste également positif sur Accor et Whitbread avec une recommandation Surperformance (pour la forte exposition à la clientèle locale et aux segments plus résilients de l'économie / milieu de gamme et la solidité du bilan), ainsi, que sur Melia, que l'analyste a relevé à Surperformance il y a quelques semaines. Les chiffres de RevPAR du mois d'avril en Europe, ressortent largement au-dessus de ceux de 2020. ' En revanche, comparé au même mois de 2019, la baisse est significative à 80%, soit un niveau comparable à celui des derniers mois (-77% en mars/février et -79% en janvier) ' indique Oddo. ' Cette baisse est toujours tirée en majorité (2/3) par la baisse massive des taux d'occupation, ceux-ci atteignent 20%, un niveau inchangé depuis plusieurs mois ' rajoute l'analyste. ' En France, les chiffres préliminaires du mois d'avril, publiés par MKG, indiquent une baisse des RevPAR de 78%, comparés au mois d'avril 2019, avec des taux d'occupation de 22% '.

Valeurs associées INTERCONT HOTELS LSE +0.93%