Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client InterContinental : bien orienté après ses semestriels Cercle Finance • 11/08/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels (IHG) Group grimpe de 3% à Londres, malgré la publication d'un BPA ajusté en chute de 90% à 14,3 cents au titre de son premier semestre 2020, ainsi que la suspension de son dividende par action. La chaine hôtelière a vu son EBIT sous-jacent plonger de 82% à 74 millions de dollars, manquant de 6% la prévision d'Oddo BHF, tandis que ses revenus ont été divisés par deux (-52%) à 488 millions, soit 15% de moins que ce qu'attendait le bureau d'études. Oddo BHF met toutefois en avant 'des commentaires rassurants sur la position de trésorerie et de tout premiers signes d'amélioration de l'activité'. Aussi l'analyste, tout en réaffirmant son opinion 'alléger', remonte son objectif de cours de 2600 à 3000 pence.

Valeurs associées INTERCONT HOTELS LSE +2.64%