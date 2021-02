Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client InterContinental : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 23/02/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels Group prend plus de 3% à Londres, après la publication de résultats annuels préliminaires marqués par un BPA ajusté divisé par dix à 31,3 cents, mais tout de même supérieur aux attentes des analystes. Reflétant l'impact de la crise sanitaire sur son secteur, la chaine hôtelière britannique a vu son profit opérationnel divisé par quatre à 219 millions de dollars, pour des revenus en chute de 52% à 992 millions. 'Des progrès plus significatifs vers une reprise du secteur sont improbables avant plus tard cette année, et dépendront des vaccinations au niveau mondial, de la levée des restrictions et d'une accélération de l'activité économique', prévient le CEO Keith Barr.

Valeurs associées INTERCONT HOTELS LSE +1.15%