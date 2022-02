Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intercontinental: bénéfice de 494 M$ sur l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 12:25









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une hausse de 21% de ses revenus à 2 907 M$ sur l'exercice 2021.



Il affiche une amélioration significative de l'activité au cours de l'année, avec une reprise du RevPAR à 70% des niveaux de 2019 (83% au 4ème trimestre 2021).



Le taux d'occupation au 4ème trimestre est de 56% (53% pour l'exercice), les États-Unis atteignant 61% (61% pour l'exercice).



Le bénéfice d'exploitation des segments déclarés est de 534 millions de dollars, en hausse de +144% par rapport à 2020 (en baisse de 38% par rapport à 2019). Le bénéfice d'exploitation déclaré est de 494 millions de dollars après des éléments exceptionnels d'exploitation.





Valeurs associées INTERCONT HOTELS LSE +3.76%