Inter Invest renforce son Conseil d'administration

(AOF) - Inter Invest a annoncé le renforcement de son Conseil d'administration avec les nominations d'Alain Lacroix et de Thierry Bert. " Leur carrière, profil et connaissance du monde bancaire et des Outre-Mer, permettront de soutenir les fortes ambitions du groupe, lequel a initié une diversification de ses métiers ces dernières années " a souligné le spécialiste de la structuration, la distribution et la gestion de solutions d'investissement innovantes.

" Avec ces deux personnalités de choix au côté d'Alain Arnaud, Président d'Inter Invest, notre conseil d'administration compte désormais 5 membres ", déclarent Daniel et Benoit Petit, administrateurs et respectivement Directeur général et Directeur général délégué d'Inter Invest.