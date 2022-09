Inter Invest nomme un Directeur Stratégie et M&A Corporate

Josselin Bert, fort de plus de 20 ans d'expérience, contribuera au développement du groupe en effectuant des acquisitions pour tous les métiers du groupe : financement, capital-investissement, investissement en immobilier. Les acquisitions viseront des sociétés financières telles que des sociétés de gestion de fonds d'investissement, des sociétés de financement, notamment de crédit-bail, ou d'autres activités financières complémentaires.

(AOF) - Inter Invest renforce ses équipes et nomme Josselin Bert au poste de Directeur, en charge de la stratégie et des opérations de croissance externe pour le développement du groupe Inter Invest. En 2015, Il intègre les équipes M&A MidCap de Société Générale à La Défense au poste de Directeur Adjoint M&A puis Directeur M&A en 2018.

